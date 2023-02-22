«الصحة الإنجابية ‏والعائد منها» ندوة توعوية بالطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الطيران، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية للسيدات العاملات بعنوان "الصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة"، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى لجنة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسة أمانى متولى الوكيل الدائم بوزارة الطيران، ووزارة الصحة ممثلة فى وحدة تكافؤ الفرص برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على الاهتمام بالرعاية الصحية ونشر الوعى الثقافى والصحى للمرأة العاملة بقطاع الطيران.

يأتى ذلك تنفيذًا لمبادرة "نظمتى" التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان التى أقيمت فى الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجارى بمقر ديوان عام وزارة الطيران، بهدف رفع الوعى الصحى للسيدات العاملات فى جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، والذى يأتى فى ضوء الجهود المشتركة والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران المدنى والصحة والسكان، حاضر فيها كل من الدكتورة هناء الخولى مدير وحدة الإعلام بقطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورمحمد أيمن محاضر قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

أدارت الندوة الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام وزارة الصحة، والتى أكدت فى كلمتها على حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم خدماتها الطبية وأفضل سبل الرعاية الصحية للمرأة العاملة بما يحقق الاستفادة القصوى لهم ويسهم فى رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة الخاصة بالإنجاب مشيرة إلى الدور المهم والجهود الفعالة التى تقوم به وزارة الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن زيادة الوعى الصحى لدى المرأة العاملة بالوزارة والذى يأتى ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية برعاية وزارة الصحة لتنشيط الخدمات وتقديم التوعية المجانية وكافة وسائل تنظيم الأسرة والصحة الخاصة بالإنجاب، كما قامت الدكتورة هناء السيد محاضر قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالرد على كافة استفسارات وتساؤلات السيدات حول وسائل تنظيم الأسرة وكذلك توضيح النقاط والمفاهيم المغلوطة بشأن الصحة الإنجابية.

وفى سياق متصل، استقبلت وزارة الطيران قافلة طبية مجانية متنقلة تابعة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمرآة العاملة وذويها بالوزارة تزامنًا مع انعقاد الندوة بمقر الوزارة لتقديم الخدمات الطبية والاستشارية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات العاملات بوزارة الطيران من خلال نخبة من أطباء وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء عيادات وزارة الطيران، وكذلك المتخصصين فى مجال تنظيم الأسرة.