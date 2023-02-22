مدبولي: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% في الربع الأول من العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس أنشأ وحدة دائمة تحت إشرافه، لمتابعة حل المشكلات التي تواجه المستثمرون، لافتًا إلى إنهاء أكثر من 80% من المشكلات المعروضة على اللجنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن زيادة الاستثمارات الخارجية التي تدخل الدولة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، تعكس عمل الدولة على حل مشكلات المستثمرين.

ولفت إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022 - 2023، مقارنة بالربع الأول للعام المالي الذي يسبقه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى تحقيق 3.3 مليار في أول 3 أشهر، مضيفًا: «هذا مؤشر صحي أن الدولة تتحرك، رغم وجود تحديات كثيرة، التقيت عددا من المصنعين والمستثمرين من أكثر من جنسية وأكثر من دولة، لنستمع لهم ورؤيتهم للتوسعات في الفترة المقبلة، وأي مشكلات نحلها على مدار اليوم والساعة».

وذكر أن السيارات رابع سلعة في حجم الاستيراد من حيث القيمة، قائلًا إن شركات: نيسان وجنرال موتورز وستيلانتس، تعهدت بضخ استثمارات تتجاوز 145 مليار دولار، خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح أن تلك الشركات تعهدت بإنتاج ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، لتغطية جزء كبير من الاحتياج المحلي، مضيفًا أنه سيتم تخصيص جزء ليس بالقليل منها للتصدير إلى الخارج؛ لتوفير عملة للدولة المصرية.