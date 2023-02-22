وزير الصحة ينعى طبيب مستشفى أولاد صقر المركزى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب السيد أحمد عبد العاطى طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزى بمحافظة الشرقية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





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