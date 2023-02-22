استشاري مناعة: لا بد من الإجراءات الاحترازية لأن كورونا ما زال موجودا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 08:28 مساءً - قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري مناعة، إنه لابد من إلزام الناس بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الكثيرين لا يهتمون بها ولابد من أن تكون الثقافة العامة مهتمة بإجراءات الوقاية، موضحا أن الفترة القادمة معروف عنها نشاط الفيروسات التنفسية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "أغلب الحالات المصابة لكورونا لا تستدعي لدخول المستشفى، لأن من يصاب تكون إصابته بالسلالات الضعيفة من الفيروس، وهذا لا يعني عدم الالتزام بإجراءات الوقاية لأنه بالفعل موجود وسطنا".

وقال: "تجربة كورونا تجربة ملهمة ومعلمة لجميع الفئات، وبالنسبة للأعراض، علينا أن نعتبر أن أعراض كورونا، هي نفسها أعراض نزلة البرد العادية، مثل ارتفاع الحرارة والكحة الجافة والتي توجد في الفيروس التنفسي المخلوي والأنفلونزا، بالإضافة إلى بعض الآلام في الجسم وفقدان الطاقة".

وتابع: "الجرعات التنشيطية تتوقف على المستقبل لها، بمعنى أنه لابد من التزام المصابين بأمراض مزمنة بالحصول على اللقاح، بالإضافة إلى كبار السن".