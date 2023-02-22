أخبار مصرية

الرئيس يهنئ خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ”يوم التأسيس”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 08:27 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس" السعودي.

وأعرب الرئيس عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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