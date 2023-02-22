عاجل- السيسى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد بمناسبة «يوم التأسيس»

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، ببرقيتى تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس" السعودى.





حيث أعرب الرئيس عن أصدق التهانى القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين المصرى والسعودى الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها فى جميع المجالات. كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودى الشقيق بالمزيد من الرقى والازدهار.

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