باحثة: اجتماع خبراء العرب يهدف لاتخاذ تدابير مشتركة لمنع العمليات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - قالت منى قشطة، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إنَّ أهمية الاجتماع الـ 32 لفريق خبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب، تأتى من كون مكافحة الإرهاب مطلب شعبى، ومعادلة أمنية مستقرة للمواطن العربى، وباعتبار أن ظاهرة الإرهاب، ظاهرة عابرة للحدود، ومن الصعب السيطرة على مصادر تمويلها.





وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "وهناك محدودية فى الموارد اللازمة لوضع الخطط لمكافحة هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها، التى تهدد الأمن العربى، وتتطلب مكافحة الإرهاب على المستوى العربى حشد الطاقات والقدرات وتحويلها من قيام كل دولة بإجراءات معزولة، إلى تخطيط استراتيجى شامل لمعالجة كافة العوامل التى تشكل بيئة للإرهاب". وقالت: "تلك الاجتماعات يكون لها دور كبير فى اتخاذ تدابير مشتركة لمنع العمليات الإرهابية، ووقف كل مصادر الإمداد المادى والعسكرى لهذه التنظيمات، لضمان عدم استخدامهم للأراضى العربية وممارسة نشاطاتهم عليها". وتابعت: "الجامعة العربية باعتبارها منوطة بالتعاون العربى المشترك، تتعاون مع منظمات دولية مختلفة، لتنسيق جهود دولية لمكافحة الإرهاب".

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