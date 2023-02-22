الكنيسة الأسقفية بالسويس تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

جدة - نرمين السيد - استضافت الكنيسة الأسقفية بالسويس فعالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، بحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر تحت شعار "ٱقضوا لليتيم. حاموا عن ٱلأرملة." المأخوذ من سفر إشعياء، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور القس عادل توما راعى الكنيسة.





وقال القس يشوع فى عظته: لا يوجد بديل للصلاة فهى تفك وتكسر القيود ولا تحل الأزمات إلا بالصلاة والصوم.

وأضاف: "سر وحدتنا هو اتحادنا فى الصلاة، وأننا عندما نجتمع معا ككنائس مختلفة ونتأمل ما يجمعنا نجد أنه أكثر جدا مما نتخيل، فجميعنا كنيسة واحدة اقتناها الله بدمه. واختتم: وحدة الكنيسة حقيقة ثابتة ولكن دورنا أن نظهر ذلك".

حضر اليوم الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثانى، وشمل اليوم قراءات من الكتاب المقدس وفقرات تسبيح وصلوات من أجل سلام واستقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية ومن أجل الطوائف المختلفة ورؤساءها وكل خدامها.

تضمن وفد الكنيسة، القس فايز نادى والقس ميشيل ميلاد والقس إيميل نبيه، ومارثا فايز ممثلا عن لجنة المرأة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهى الفعالية التى ينظمها مجلس كنائس مصر سنويا.