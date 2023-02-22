وقال القس يشوع فى عظته: لا يوجد بديل للصلاة فهى تفك وتكسر القيود ولا تحل الأزمات إلا بالصلاة والصوم.
وأضاف: "سر وحدتنا هو اتحادنا فى الصلاة، وأننا عندما نجتمع معا ككنائس مختلفة ونتأمل ما يجمعنا نجد أنه أكثر جدا مما نتخيل، فجميعنا كنيسة واحدة اقتناها الله بدمه. واختتم: وحدة الكنيسة حقيقة ثابتة ولكن دورنا أن نظهر ذلك".
حضر اليوم الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثانى، وشمل اليوم قراءات من الكتاب المقدس وفقرات تسبيح وصلوات من أجل سلام واستقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية ومن أجل الطوائف المختلفة ورؤساءها وكل خدامها.
تضمن وفد الكنيسة، القس فايز نادى والقس ميشيل ميلاد والقس إيميل نبيه، ومارثا فايز ممثلا عن لجنة المرأة.
الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهى الفعالية التى ينظمها مجلس كنائس مصر سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأسقفية بالسويس تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.