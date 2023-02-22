محافظ الغربية: تنفيذ 85 % من مشروعات «حياة كريمة» بزفتى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الأربعاء لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات وموقف إدخال المرافق للمشروعات المنتهية.
واستعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات فى 22 قطاعا، حيث تم الانتهاء من 3 قطاعات وهى البريد، نقاط الشرطة والكبارى، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من قطاعات التربية والتعليم، مياه الشرب والإسعاف بنسب تخطت ال99 %، بينما قاربت باقى المشروعات على الانتهاء بنسب تنفيذ مرتفعة.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى لإدخال المرافق العامة " الكهرباء، مياه الشرب، الغاز والاتصالات" للمشروعات المنتهية والبالغ عددها 558 مشروعا من إجمالى 943 مشروعا يتم تنفيذها فى المبادرة، موجها جميع الشركات والهيئات بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالى ومركز ومدينة زفتى، من أجل تذليل كافة العقبات والانتهاء من كافة المشروعات وإدخال المرافق للمشروعات المنتهية منها.
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