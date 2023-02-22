البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية البحرية

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبصحبته وفد من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالأكاديمية يمثلون مختلف فروعها.





وثمن رئيس الأكاديمية فى كلمة ألقاها، مساندة قداسة البابا للأكاديمية والدور العلمى والتعليمى الذى تقوم به، مؤكدًا على حرصه وأعضاء هيئة التدريس على زيارة قداسته فى هذا اليوم كل عام، والذى يتزامن مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على زيارة قداسة البابا لمقر الأكاديمية بأبوقير بالإسكندرية، يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠٢٠.

وتناول سيادته رؤية الأكاديمية البحرية لتطوير البحث العلمى فى مصر، من خلال إنشاء عددٍ من الكليات المتخصصة فى أحدث العلوم، من أبرزها كلية الذكاء الاصطناعى التى تم إنشاؤها فى فرع الأكاديمية فى العلمين.

كما عرض عددا من المشروعات المتميزة، فى بعض التخصصات التى يقوم عليها الباحثون الشباب من العاملين فى الأكاديمية.

ومن جهته، أعرب قداسة البابا عن ترحيبه بضيوفه، واعتزازه بزيارتهم وتوقيتها الذى أصبح بمثابة عيدٍ سنوى، مشيدًا بالآليات المتطورة التى تنتهجها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى الدراسة فى الكليات التابعة لها، وكذلك حرصها على إنشاء تخصصات جديدة، طبقًا لأحدث المعايير العلمية.

وفى ختام الزيارة أهدى رئيس الأكاديمية، قداسة البابا، درعًا بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها، بينما قدم قداسة البابا لهم هدايا والتقطت الصور التذكارية.