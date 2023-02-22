فيريرا يضم الصفقات الجديدة لقائمة الزمالك استعداداً لمواجهة الترجى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 07:31 مساءً - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم الصفقات الجديدة، المغربى أحمد بلحاج وناصر منسى ومحمود شبانة بعد انتهاء أزمة القيد الخاصة بهم واستخراج كارنيهاتهم.

وباتت صفقات الزمالك الشتوية التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة جاهزة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مباراته ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيد صفقاته الشتوية.

وأكد مسئولو الزمالك فى وقت لاحق أن مشاركة الصفقات الجديدة فى بطولة أفريقيا متوقفة علي إنتهاء أزمة القيد محلياً حيث سيتم ظهور اللاعبين في القائمة الإفريقية بشكل تلقائي بسبب قيدهم قبل الموعد المحدد.

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية.

وأوضح الشوريجى، أن لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بإتمام إجراءات قيد لاعبى الزمالك الجدد الذين تعاقد معهم النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تعليق قيدهم بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك.

وشدد رئيس لجنة التظلمات أنه أبلغ مسئولى الجبلاية بأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادى اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.