لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الفرعية المشكلة، لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.





استعرضت اللجنة فى اجتماع اليوم، بعض الصياغات الأولية لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتمت الموافقة على بعضها، وإرجاء بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى سيتم مناقشتها لاحقا. جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية فى وقت سابق، على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

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