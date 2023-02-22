مدبولى: اجتماع أسبوعى لمناقشة ملف طرح الشركات فى البورصة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أن النجاح فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف مدبولى إلى أن المحاصيل الاستراتيجية هى أربعة رئيسية: الذرة الشامية البيضاء و الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس.

وذكر أن مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية، وأنه من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ 32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.