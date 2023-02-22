الطاهرى يعلن انطلاق مكتب «القاهرة الإخبارية» فى الرياض قريبًا

جدة - نرمين السيد - نشر الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، ورئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أبرز التفاهمات، التى تمت مع المسؤولين بوزارة الإعلام فى المملكة العربية السعودية الشقيقة.





وقال "الطاهرى" على حسابه الشخصى على "فيسبوك": "على هامش المنتدى السعودى للإعلام جرت تفاهمات مع السادة المسؤولين بوزارة الإعلام فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووجدنا ترحيبًا بانطلاق مكتب قناة "القاهرة الإخبارية" فى العاصمة السعودية الرياض قريبًا".

وأضاف: "كما تم الترحيب بتبادل الخدمات الإعلامية بالنسبة للمحتوى والتدريب، بما يعمق التواصل الإعلامى بشكل يتناسب مع عمق العلاقات المصرية السعودية".

وتابع رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "وتم التباحث حول عودة "الطبعة العربية" من مجلة روزاليوسف العريقة إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام لسنوات، وأن تكون العودة بشكل حديث وعصرى، وأن تضم مقالات لكبار الكتاب فى مصر والمملكة".

كما وجه الشكر لوزير الإعلام السعودى، الدكتور ماجد القصبى، والدكتور خالد الغامدى، وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الخارجية، على الحفاوة والترحيب والانفتاح على كل ما يدفع العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية نحو مستوى أكثر تميزا.

ووجه الشكر أيضا للكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الوفد المصرى، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، ولـ أحمد نديم نائب رئيس شبكة CBC.