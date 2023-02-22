مدبولى: مصر قادرة على سداد أقساطها للمؤسسات الدولية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية قادرة على سداد أقساطها للمؤسسات الدولية، وأعرب عن استيائه لما يتردد على صفحات السوشيال ميديا بشأن هذه الأقساط.





وأضاف "مدبولى" أنَّ وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء انتهت من حل 80 % من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفع لـ 94% عن الفترة من العام الماضى. وأوضح أنَّ الدولة تسعى لتحسين مستوى عيشة المواطن المصرى، لافتًا إلى تخصيص 172 مليار للدعم من المنح والمزايا الاجتماعية بالمقارنة من العام الماضى حيث كان المبلغ 156 مليارًا، لترتفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 10% عن العام السابق.

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