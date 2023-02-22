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محمود جابر يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 06:34 مساءً - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة نيجيريا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عام و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

 

وجاء التشكيل يضم كل من :

 

حراسة المرمى .. مصطفي مخلوف .

 

خط الدفاع .. عبد الرحمن جودة ، عمر فايد ، أحمد رضا ، كريم الدبيس .

 

خط الوسط .. خالد عوض  ، محمد حمدي  ، ماجد هاني  ، أحمد عبد الرحيم " إيشو" .  

 

الهجوم .. رأفت خليل ، بلال مظهر .

 

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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