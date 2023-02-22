محمود جابر يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 06:34 مساءً - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة نيجيريا بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عام و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. مصطفي مخلوف .

خط الدفاع .. عبد الرحمن جودة ، عمر فايد ، أحمد رضا ، كريم الدبيس .

خط الوسط .. خالد عوض ، محمد حمدي ، ماجد هاني ، أحمد عبد الرحيم " إيشو" .

الهجوم .. رأفت خليل ، بلال مظهر .

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.