مصطفى مدبولي: منح حافز مالي للسيدات الملتزمات بإنجاب طفلين على الأكثر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 06:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الزيادة السكانية، ملف "حياة أو موت" بالنسبة للدولة المصرية، ومن الضروري أن يكون هناك وعي بترشيد تلك الزيادة.

منح حافز مالي للسيدات الملتزمات بإنجاب طفلين على الأكثر

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لديها استراتيجية تنمية الأسرة وسيتم الإعلان عن برنامج مالي، سيخصص لسيدات مصر:اللي هتلتزم من سيدات مصر بأن تكون لديها طفلين على الأكثر؛ هيكون لها حافز مالي تحصل عليه عندما تصل لسن معين.

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعات دورية، لمناقشة تطورات ملف الطروحات الذي أعلنته عنه الحكومة والذي يضم 32 شركة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على خطة الطرح، من خلال لجنة تضم محافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات بأشراف رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن: الحكومة ملتزمة بسعر الضمان للمحاصيل الذي يضمن للفلاح المكسب دائما، لأن السعر لو نزل سنكون ملزمين بسعر الضمان، وهيئة السلع التموينية هي الجهة المنوط بها جمع المحاصيل.