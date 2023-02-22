مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لـ مدينة نابلس.. وتؤكد: يقوض من جهود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 06:33 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرًا، والذي يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الشهداء هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاما).