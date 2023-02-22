رئيس الوزراء: ارتفاع أسعار السلع تعانى منها دول العالم كافة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" أنَّ مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية، ارتفع لـ172 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أنَّ وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالى الحالى، ارتفع لـ 94% عن الفترة من العام الماضى.
وذكر أن مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية، وأنه من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ 32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
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