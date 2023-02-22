مصر تدين اقتحام مدينة نابلس الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء 22 فبراير الجارى، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.





وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير، الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤخرا، والذى يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

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