مدبولى: نحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة ملزمة بتوفير مليون فرصة عمل كل عام، وبناءً على توجيهات رئاسية تعمل الحكومة على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد.





وأضاف "مدبولى" أنَّ مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية، ارتفع لـ 172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى، وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة. وذكر أنَّ وحدة دعم الاستثمار بـ مجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصرى فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهى محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم

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