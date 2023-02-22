محافظ قنا يتابع أعمال توزيع الكهرباء لعدد من المشروعات القومية والتنموية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأربعاء، المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

وشدد الداودى على تذليل كافة التحديات، لإنهاء المشروعات وفقًا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا، أن القطاع يعطى أولوية كبيرة لتوصيل الكهرباء، وتقديم كافة التسهيلات للمشروعات التنموية والقومية خاصة فى وجود شبكة كهرباء قوية وقادرة على تلبية الاحتياجات التنموية والاستثمارية فى أى وقت.