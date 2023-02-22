جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأربعاء، المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.
وشدد الداودى على تذليل كافة التحديات، لإنهاء المشروعات وفقًا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا، أن القطاع يعطى أولوية كبيرة لتوصيل الكهرباء، وتقديم كافة التسهيلات للمشروعات التنموية والقومية خاصة فى وجود شبكة كهرباء قوية وقادرة على تلبية الاحتياجات التنموية والاستثمارية فى أى وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا يتابع أعمال توزيع الكهرباء لعدد من المشروعات القومية والتنموية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.