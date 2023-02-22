جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، من المتوقع استمرارها عامين أو 3 أعوام ما دفع الحكومة لدراسة سيناريوهات الأوضاع الاقتصاد العالمى.





وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأربعاء، أنَّ الدولة تمتلك الإمكانيات لإنتاج الزيوت وبالتالى يجب وضع خطة استراتيجية لمواجهة التداعيات بمساعدة أكثر من 350 خبير مصر وأجنبى، لوضع سيناريوهات الخروج من الأزمة. وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، وأوضح أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه، لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: وارد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية عامين أو ثلاثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.