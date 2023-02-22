أنظار العالم تتجه إلى الأقصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعامدت اليوم الأربعاء، الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية، جنوب أسوان، فى الظاهرة الفلكية الفريدة التى يتكرر حدوثها مرتين خلال العام يومى 22 فبراير، و22 أكتوبر، وسط حضور يتجاوز 6200 من السائحين الأجانب والمصريين.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الظاهرة الفريدة: وقال الأثرى الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان ومدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إن ظاهرة التعامد بدأت الساعة 6.21 دقيقة صباحا، واستمرت لمدة 21 دقيقة، وحتى الساعة 6.42 دقيقة، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصالة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى.

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