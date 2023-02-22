رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في المؤتمر التحضيري الثاني للمعرض والمؤتمر الطبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 05:23 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يستعرض إمكانات وتطورات مصر في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والإمدادات الطبية .. ويؤكد: أصبح منصة أعمال مستدامة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع كافة دول القارة السمراء

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأكبر من نوعه ويستهدف تقديم حلول مبتكرة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي فرصة كبيرة لجذب المزيد من السياحة العلاجية وتعزيز نجاحات مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي فرصة هامة للشركات لتنشيط التجارة في الصناعات الدوائية والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية.. ويؤكد: أفريقيا سوق واعد وكبير جدًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي شهدت نجاح غير مسبوق وأتوقع نجاح أكبر للنسخة الثانية .. ويؤكد: دور هيئة الشراء الموحد في قيادة القارة الأفريقية بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تضافر جهود الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تنظيم الحدث الطبي الأضخم على مستوى القارة يؤكد تكامل الأدوار للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي وإدارة التكنولوجيا الطبية تماشيًا مع رؤية مصر 2030

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المؤتمر التحضيري الثاني للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH ExCon 2023، والذي سيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 ل- 10 يونيو المقبل، بالقاهرة، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية والمدير التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ورئيس المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى ممثلي عدد من المجموعات والشركات العالمية والوطنية الرائدة في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بمصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يستعرض إمكانات وتطورات مصر في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا والإمدادات الطبية، بهدف تعريف العالم وبالأخص الدول الأفريقية بالإمكانيات الطبية، مشيرًا إلى أنه فرصة عظيمة لهيئة الرعاية الصحية أن تبرز إنجازاتها ودورها الفاعل في تطوير القطاع الصحي المصري، والتطبيقات الإلكترونية التي تم تنفيذها بخبرات وطنية، وما تمتلكه من منشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى ومزودة بأطقم طبية وإدارية مدربة وتقدم مستوى عالمي من الخدمات، لافتًا أن المؤتمر فرصة كبيرة لإبراز هذا الدور وجذب المزيد من السياحة العلاجية التي تعتبر أحد المشروعات الرئيسية بهيئة الرعاية تحت علامتها التجارية "نرعاك في مصر".

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي هو الأكبر من نوعه، ويستهدف تقديم حلول مبتكرة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا، كما أنه فرصة لتناول عدد من الموضوعات التي تهم كل مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الدول الأفريقية، وزيارات عدد من الأشقاء في الدول العربية والأفريقية وعدد من رؤساء هيئات الصحة المناظرة بالدول الأفريقية، مؤكدًا أن المؤتمر أصبح منصة أعمال مستدامة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع كافة دول القارة السمراء.

وتابع السبكي: أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، ووضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية والدواء بالقارة الأفريقية، منوهًا إلى أنه تحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحى في أفريقيا، ومشيرًا إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي فرصة هامة للشركات لدفع التعاون وتنشيط التجارة في الصناعات الدوائية والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بين دول القارة الأفريقية، ومؤكدًا أن أفريقيا سوق واعد وكبير جدًا.

ولفت السبكي، إلى أن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي شهدت نجاح غير مسبوق، متابعًا أتوقع نجاح أكبر للنسخة الثانية، ومثمنًا جهود هيئة الشراء الموحد المبذولة لإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بحجم مصر، ومؤكدًا الدور الحيوي لها في قيادة القارة الأفريقية بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة.

وتابع السبكي: أن تضافر جهود الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تنظيم الحدث الطبي الأضخم على مستوى القارة، يؤكد التكامل ما بين الأدوار الخاصة بالقطاع الحكومي والخاص في النمو والنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي وإدارة التكنولوجيا الطبية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.