تحت شعار ”الرياضة أسلوب حياة” .. أسرة من أجل مصر تنظم يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 05:23 مساءً - نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة" بالملعب الرئيسي والصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي الذي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، إقامة العديد من المنافسات الرياضية، من بينها مسابقة جري، ومباراة كرة قدم خماسية، وكرة طائرة، وكرة سلة، ومسابقة شد الحبل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية بالتوازي مع الدراسة والنواحي العلمية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في حياة الطلاب والتي تلعب دورًا هامًا في بناء عقولهم وأجسادهم، وتطور مواهبهم الرياضية، وتغرس روح التعاون والمثابرة وقيم ومبادئ المنافسة الشريفة بينهم، وتساهم في اكتشاف العناصر الموهوبة والمساهمة في بناء شخصية متوازنة ومتكاملة لدى طلاب الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

جدير بالذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.