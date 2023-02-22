وزير الصحة: نعمل مع وزارة الرياضة لوضع خطط توفر خدمات رعاية صحية متطورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة حوارية بافتتاح فعاليات النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات، وافتتحه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة مختلف الاتحادات الرياضية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات وممثلى الصناعات والمستلزمات الرياضية، وعدد من الخبراء والمختصين والمعنيين بالرياضة المحلية والعالمية، بحضور السيدة أندريا جو مدير معهد الأعمال الرياضية بجامعة ليفربول بلندن.

وفى بداية كلمته، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لدعمهما الكبير، لهذا المؤتمر العلمى.

كما ثمن جهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نظرا لجهوده المثمرة فى حرصه على إخراج المؤتمر بصورة قيمة ومشرفة تليق بمكانة مصر محليا ودوليا، مؤكدا أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والمعايير الناجحة فى بناء نظم صحية ورياضية ذات جودة.

وقبل بدء الفعاليات، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، جولة تفقدية داخل "سبورتس إكسبو 2023"، للتعرف على أحدث الأجهزة والأنشطة الرياضية المتطورة.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان، تقوم بدور استباقى فى التشارك والتنسيق مع "وزارة الشباب والرياضة" لوضع خطط حالية ومستقبلية تستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، وأنشطة رياضية متطورة للمواطنين.

ولفت إلى الأهمية التى تعود على المواطن المصرى، بانتظامه فى ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، حيث يساعده فى الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والنفسية، مستشهدا بأبطال مصر الرياضيين، الذين يتمتعون بوعى مجتمعى وصحى ونفسى، وكذلك تحسين القدرات العقلية، مشددا على ضرورة الاقتداء بهم.

وتابع "عبدالغفار" أن المؤتمر، يحمل رسالة هامة بنشر الوعى بدور الرياضة فى حياة الإنسان، موضحا أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تساهم فى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض الأورام السرطانية والقلب والأمراض المزمنة.





وأوضح أن النسب العالمية تشير إلى أن 35% من مصابى الأمراض القلبية والعصبية والنفسية، تتحسن حالتهم الصحية بممارسة الرياضات المختلفة، كما نوه إلى أن الرياضة لها دور فعال فى تقليل نسب الإصابة بأمراض الاكتئاب.

وأشار إلى أن المؤتمر، يعكس رؤية الدولة المصرية فى الاستثمار بقوة شبابها ورعايتهم صحيا ونفسيا وبدنيا، مؤكدا أن هذا الاستثمار سينعكس مستقبلا على الطاقة الانتاجية والاقتصادية لمصر، الأمر الذى يساهم بدوره فى وضع البلاد فى صفوف الدول المتقدمة.

ومن جانبه، قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاحه الجلسة الحوارية، إن الأهمية البالغة التى يمثلها هذا الحدث الفريد كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمنظومة الرياضية والصحية بكافة مفرداتها وشتى متطلباتها، مؤكدا أن البنية الرياضية والصحية شهدت تطورا كبيرا، بما ساهم فى شعور المواطن المصرى بدرجة كبيرة من الرخاء والرضاء.

وثمن "صبحى" التعاون مع وزارة الصحة والسكان، فى بناء وخلق آفاق تشاركيه تستهدف توفير حياة صحية ورياضية للمواطنين، وتذليل أى عقبات وتحديات قد تعيق ممارستهم للرياضات المختلفة، مؤكدا أن "وزارة الصحة" تقف جنبا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة، فى إطلاق المشاريع الرياضية والإشراف الصحى المباشر على هذه الأنشطة وتوفير كافة المستلزمات والرعاية الصحية التى يحتاجها ممارسى الرياضة.

وأشار إلى أن المؤتمر، يمثل منصة لإلتقاء الخبراء والرياضيين بمختلف الدول، للتشارك وتبادل الخبرات بما يجعل مصر، قبلة ومركز دولى لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية بالمستويى الدولى والقارى، وهو ما نجحت فيه الدولة، وذلك باستضافة وتنظيم أكثر من 291 بطولة عالمية وقارية وعربية خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصبح الدولة الأكثر والأعلى مستوى العالم فى استضافة البطولات الرياضية.

وأشار إلى دور "وزارة الصحة" فى هذا النجاح الذى حققته المنظومة الرياضية المصرية، كما أكد أن المؤتمر، فرصة لجذب الاستثمار المحلى والعالمى، لافتا إلى أن مصر، مركز جاذب للاستثمارات الصحية المتطورة، حيث استثمر القطاع الرياضى 39 مليار جنيها خلال الـ 4 سنوات الماضية.

فيما أشاد الفريق أسامة ربيع هيكل رئيس هيئة قناة السويس، بارتقاء النظم الصحية والرياضية، موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لقيادته الواعية وتوجيهات فى توفير أفضل رعاية صحية ورياضية للمواطن المصرى، مؤكدا على حرص هيئة قناة السويس، على تقديم كافة سبل الدعم لرعاية النماذج الرياضية المختلفة، ونشر الوعى بتأسيس حياة صحية ورياضية.

وأشاد "هيكل" بالنظام المؤسسى الواعى والخطة الاستراتيجية التى تتبعها الدولة المصرية، فى الحفاظ على استدامتها كافة انظمتها وعلى رأسها "الصحة والرياضة"، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة التى استطاعت أن تستأنف نشاطها الرياضى بعد جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع توفير رعاية صحية شاملة وإجراءات وقائية قوية.

يذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2023" يضم عدة أجنحة للأنشطة الرياضية من قبل المنظمات والاتحادات والشركات الرياضية، وتشمل "أجهزة وأدوات ومستلزمات وملابس رياضية"، بالإضافة إلى عدد من نماذج تصميمات مصغرة عن أحدث المنشآت الرياضية.