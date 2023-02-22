مدبولى: دعم المحاصيل الاستراتيجية بـ9 آلاف جنيه للذرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّ الدولة قدمة حزمة إجراءات تسهم فى زيادة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهى محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.





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