جدة - نرمين السيد - تسعى مبادرة "حياة كريمة"، لخفض الكثافة الطلابية فى الفصول، من خلال خطة 2022/2023، حيث يأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية.





ويوضح الفيديو جراف التالى خطة «حياة كريمة» لخفض الكثافات بالفصول: وتسهم مبادرة "حياة كريمة" بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف"، حيث تستهدف خطة 22/23 توجيه حوالى 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة «حياة كريمة» لخفض الكثافات فى الفصول (فيديو جراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.