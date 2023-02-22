عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تواصل دعم الفلاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الأربعاء، أنَّ أبرز هذه الإجراءات الاتفاق على أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، هدفها تلبى وتقلل من الفجوة الموجودة الآن خصوصًا المحاصيل التى تدخل فى صناعة العلف والزيوت.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أنَّه عقد اجتماعات مع وزراء الزراعة والتموين والرى من أجل سرعة وضع آليات لتوفير المحاصيل الزراعية.
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