جدة - نرمين السيد - تلقى أحمد راشد، محافظ الجيزة، خطابًا من أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند فى القاهرة أعرب خلاله عن خالص تهنئته للمشاركة الفاعلة لطلاب المحافظة فى مسابقة "لمحات من الهند"، والتى أقامتها السفارة الهندية بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والخارجية خلال الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الماضى وشارك فيها 4600 طالب وطالبة من 431 مدرسة فى 7 محافظات.





من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالمسابقة التى تمت تحت رعاية السفارة الهندية وما عكسته من تشجيع لطلاب المدارس بمختلف المحافظات بممارسة أنشطة تلك المسابقات الفنية والتى ترتقى بالروح والحث الفنى والإبداعى. كما عبر أحمد راشد محافظ الجيزة، عن سعادته بهذه المسابقة حيث أثنى على مجالات التعاون مع السفارة الهندية على مدار 28 عامًا فى رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية. وأثنى على الأعمال المتميزة التى قدمها الطلاب والتى جسدت عمق الروابط الثقافية والفنية بين مصر والهند والأفكار البناءة للطلاب فى نقل وربط الثقافات بشكل رائع مقدما للطلاب الفائزين التهنئة على الأداء المشرف، مؤكدًا على الترحيب الكامل من قبل المحافظة فى التعاون وبشكل دورى لتنظيم العديد من الفعاليات التى تنشر الثقافة الهندية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال فى ضوء عمق العلاقات التى تجمع بين مصر والهند. وشهدت المسابقة فوز 9 طلاب من محافظة الجيزة من إجمالى 63 طالب وطالبة تم التصفية النهائية لأعمالهم. وفاز فى فئة المرحلة الثانوية بالجائزة الأولى الطالب شمس محمد أحمد وفاز بالجائزة الثانية الطالبة ماريا فوزى توفيق وفاز بالجائزة الثالثة الطالبة رقية عبد المعطى أحمد. وفى المرحلة الإعدادية، فازت بالجائزة الأولى الطالبة سارة مصطفى عبد العزيز والجائزة الثانية الطالبة فيروز ايهاب محمد والجائزة الثالثة الطالبة مريم جمال عبد الجبار. وفى المرحلة الابتدائية، فاز بالجائزة الأولى الطالبة كنزى أحمد سعيد وفاز بالجائزة الثانية الطالب محمد على محمد على وفاز بالجائزة الثالثة الطالبة نور الله أحمد اسماعيل. وأهدت السفارة الهندية نسخة من التقويم لعام 2023 إلى أحمد راشد محافظ الجيزة، والتى تبرز صفحاته بعض الملامح والمعالم الهندية التى رسمها طلاب المدارس المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتلقى خطابا من السفير الهندى بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.