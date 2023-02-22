تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول طائرتى مساعدات لدولة تركيا

جدة - نرمين السيد - وصلت طائرتى نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى دولة تركيا.



جدة - نرمين السيد - وصلت طائرتى نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى دولة تركيا. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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