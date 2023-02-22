وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل بالأردن

وتأتى المشاركة بدعوة من الدكتور نصرى أبو جيش، وزير العمل الفلسطينى، وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتى العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردنى، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت وزارة القوى العاملة فى بيان، اليوم الأربعاء، أن اللقاء ينعقد تنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربى فى دورته "48"، المنعقد فى القاهرة فى سبتمبر 2022، وأوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة فى اجتماع دعم التشغيل.
وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين "2021-2025"، أقرها مجلس الوزراء الفلسطينى فى نوفمبر 2020، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتيه، فى المؤتمر الوطنى الأول للحوار الاجتماعى الذى عقد فى رام الله، فى مارس 2021، ولها 3 أهداف هى: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطينى.
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