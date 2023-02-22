عبدالغفار: نشهدُ زيادة طفيفة تدريجية في إصابات ”كورونا” منذ منتصف يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:29 مساءً - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر.

واستهل وزير الصحة عرضه بتأكيد ضرورة استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لأنه "منذ منتصف يناير الماضي حتى الآن، نشهد محليًا زيادة طفيفة تدريجية في حالات الإصابة بفيروس "كورونا"؛ وذلك نظرًا لعدد من العوامل".

وقال الوزير في هذا السياق: "وفقًا لما تم رصده، فإن هذه الإصابات لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات، ولكن هناك ضرورة للالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة ".

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن أعداد الوفيات تراجعت خلال الأسبوع السابع من عام 2023، مقارنة مع الأسبوع السادس من العام الجاري.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى نسب الإشغال الكُلية لأسرّة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن 60% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وكذلك ما يزيد على 35% من أسرّة الرعاية المُركزّة، فيما يتوافر 71% من أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بموقف تلقي اللقاحات، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي من تم تطعيمهم باللقاحات المُضادة لفيروس "كورونا" بلغ 40.865.508 مليون شخص، ويشمل ذلك من تلقوا الجرعة الأولى وكذا الجرعات التنشيطية، مُضيفًا أن عدد الجُرعات المُتاحة 56.020.042 جرعة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تناقصت أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، عالميًا، خلال الأسبوع (المُمتد من 6 إلى 12 فبراير 2023) بنسبة 12%، مقارنة مع الأسبوع السابق له، فيما تراجعت أعداد الوفيات خلال الفترة ذاتها بمعدل 30% مقارنة بالأسبوع السابق له.