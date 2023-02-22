مصر للطيران: نعمل وفق خطة للتوسع في إفريقيا بمختلف مجالات النقل الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:29 مساءً - قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس يحيى زكريا، إننا نعمل ضمن خطة للتوسع في إفريقيا بمختلف مجالات النقل الجوي التي نقدمها من خلال شركاتنا التابعة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة في الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي تحت عنوان (التنقل المستدام)، الذي انعقد في الدار البيضاء بالمغرب والذي يُعد أول منصة رئيسية لصنّاع القرار في إفريقيا بعالم الفضاء الجوي والدفاع والنقل الجوي.

وأضاف زكريا - وفقًا لبيان مصر الطيران اليوم الأربعاء - أننا نسعى لفتح أسواق جديدة تتيح للشركة القابضة الوصول إلى نقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح أن المشاركة في هذا المنتدى تأتي في إطار قيام مصر للطيران بدورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي كأقدم شركات طيران تأسيسًا بالمنطقة، منوهًا بأن المنتدى جمع أبرز صناع القرار والشركاء في الصناعة من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي والنقل الجوي؛ لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في أفريقيا وتسليط الضوء عليها وعلى متطلبات المستقبل.

وتابع زكريا أنه ناقش أيضًا التطورات التكنولوجية المستقبلية وإمكانية تصنيع طائرات بدون انبعاثات كربونية، والتوقعات الاقتصادية لقطاع النقل الجوي بعد أزمة فيروس كورونا، والمشكلات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران في إفريقيا.

ولفت إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل توقعات النمو التي ستشهدها قارة إفريقيا بشكل كبير وسيرتفع الطلب على النقل الجوي بها في حال مساندة الحكومات لشركات الطيران من خلال خفض الضرائب والعمل على تحقيق شبكة خطوط قوية ووضع أسعار مناسبة لتذاكر الطيران لتشجيع السفر والسياحة.