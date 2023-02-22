الصحة: فحص 197 ألف طالب خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:29 مساءً - الصحة: فحص مليون و492 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي منذ انطلاق المبادرة العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 197 ألف و82 طالب خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص مليون و492 ألف و82 طالب بالمجان ضمن المبادرة منذ انطلاقها العام الدراسي الحالي، وحتى أمس، موضحاً أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبي مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.