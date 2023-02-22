ضبط المتهم بتمزيق وجه زميله بسلاح أبيض فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وعقب رصد ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "طالب يمزق وجه زميله بوحشية فى المحلة" .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز "مصاب بجرحين قطعيين بالرأس والوجه") بقيام ( شخص آخر مقيم بذات الناحية)، بالتعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "سكين"، محدثا إصابته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة تشاجر المجنى عليه مع شقيقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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