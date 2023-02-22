حياة كريمة- توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج «بالوعى مصر بتتغير» بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الدقهلية من أجل تنظيم البرامج والتدخلات التى تقوم بها الوزارة من خلال برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" والتى تنفذ بالمحافظات تحت شعار “بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى محافظة الدقهلية التى ستنطلق بها يوم الاثنين المقبل.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة بتوفير "حياة كريمة" للأسر الأولى بالرعاية، ويهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى مجتمع الصيادين ببحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديا.

وأشارت إلى أن التدخلات التى تنفذها الوزارة وفقا للبروتوكول الموقع تشمل الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2 كفاية" وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجابية ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل من خلال برنامج "الألف يوم الأولى".

وذكرت القباج، أن محافظة الدقهلية من المحافظات الثرية من حيث الموارد والفرص المتاحة، مشددة على أن المنزلة بها فرص واعدة للغاية ونوعية أسماك جيدة، وهناك استهداف لهذه المنطقة لتطويرها، مشيرة إلى أن مصر بها ما يزيد على 200 ألف صياد وهناك اهتمام بفئة الصيادين محدودى الدخل وحمايتهم وأسرهم، حيث وفرت الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين إعانات ومساعدات لإجمالى 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات، واشتملت المساعدات على تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد المنعم مختار محافظ الدقهلية، إن برامج التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى إيجابية، ويستفيد منها أهالى المنزلة، مشددًا على أن المحافظة بها 15 ألف مركب صيد منها 3 آلاف مرخص، ونعمل على مساعدة الصيادين لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأضاف مختار، أن المحافظة بها قيم ومقومات يمكن إعداد قيمة مضافة لها، وسنعمل مع وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذ كافة التدخلات والبرامج بما يعود بالفائدة على أهالى المحافظة.

ووفقا للبروتوكول الموقع ستقوم محافظة الدقهلية بتوفير البيانات اللازمة بأعداد الأسر المستهدفة من صيادى بحيرة المنزلة الأولى بالرعاية وتوفير الأماكن اللازمة لتنفيذ البرامج والفعاليات والتدخلات التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى فى مجالات الرعاية والحماية والتنمية وتوفير التجهيزات اللازمة.