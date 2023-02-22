الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام - إنفوجراف

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2022 / 2023. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أيام الامتحانات تحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الثانى، وضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، كما حظرت عقد أى امتحانات خلال شهر أبريل.

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