الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 105 آلاف مواطن فى فبراير

جدة - نرمين السيد - ويأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 18 ألف و283 تحليل معملى وأشعة، لافتا إلى تحويل 1081 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 5 آلاف و880 مواطنا بمحافظة أسوان، و8 آلاف و197 مواطنا بأسيوط، و 4 آلاف و561 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 2132 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و 1753 مواطنا بالأقصر، و1169مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و 745مواطنا بالبحيرة، و9 آلاف و387 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و691 مواطنا بالدقهلية، و 1349 مواطنا بالسويس، و5 آلاف و745 مواطنا بالشرقية، و6 آلاف و911 مواطنا بالغربية، و4الآف و43 مواطنا بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ5 آلاف و565 مواطنا بالقليوبية، و4الآف مواطنا بالمنوفية، و6 آلاف و664 مواطنا بالمنيا، و938 مواطنا بجنوب سيناء، و4 آلاف و821 مواطناً بدمياط، و4 آلاف و591 مواطنا بسوهاج، و2411 مواطنا بقنا، و3الآف و624مواطناً بكفر الشيخ، و917 مواطنًا بمطروح، و5 آلاف و174مواطنا ببنى سويف، و1795 مواطنا بالوادى الجديد، كما تم الكشف الطبى على 3 آلاف و115 مواطنا بالفيوم.