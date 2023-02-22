وزارة الطيران المدني تنظم ندوة توعوية ..بعنوان ” الصحة الإنجابية ‏والعائد منها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 02:23 مساءً - في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بالرعاية الصحية ونشر الوعي الثقافي والصحي للمرأة العاملة بقطاع الطيران .

نظمت اليوم الوزارة ندوة توعوية للسيدات العاملات بعنوان "الصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة" بالتنسيق بين وزاره الطيران المدني ممثلة في لجنة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسة الأستاذة أماني متولي الوكيل الدائم بوزارة الطيران ، ووزارة الصحة ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة،، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة " نظمتي" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان التي أقيمت في الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ فبراير الجاري بمقر ديوان عام وزارة الطيران، بهدف رفع الوعي الصحي للسيدات العاملات في جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.. والذي يأتي في ضوء الجهود المشتركة والتنسيق الفعال بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان،، حاضر فيها كل من الدكتورة هناء الخولي مدير وحدة الإعلام بقطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورمحمد أيمن محاضر قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

أدارت الندوة الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام وزارة الصحة، والتي أكدت في كلمتها على حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم خدماتها الطبية وأفضل سبل الرعاية الصحية للمرأة العاملة بما يحقق الاستفادة القصوى لهم ويسهم في رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة الخاصة بالإنجاب مشيره إلى الدور الهام والجهود الفعالة التي تقوم به وزارة الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن زيادة الوعي الصحي لدى المرأه العاملة بالوزارة والذي يأتي ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية برعاية وزارة الصحة لتنشيط الخدمات وتقديم التوعية المجانية وكافة وسائل تنظيم الأسرة والصحة الخاصة بالإنجاب، كما قامت الدكتورة هناء السيد محاضر قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالرد على كافة استفسارات وتساؤلات السيدات حول وسائل تنظيم الأسرة وكذلك توضيح النقاط والمفاهيم المغلوطة بشأن الصحة الإنجابية.

وفي سياق متصل،، استقبلت وزارة الطيران قافلة طبية مجانية متنقلة تابعة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمرآة العاملة وذويها بالوزارة تزامنًا مع انعقاد الندوة بمقر الوزارة لتقديم الخدمات الطبية والإستشارية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات العاملات بوزارة الطيران من خلال نخبة من أطباء وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء عيادات وزارة الطيران، وكذلك المتخصصين فى مجال تنظيم الأسرة.