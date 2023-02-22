إجراء 7 عمليات تغيير مفاصل فى أسبوع بمستشفى أبوحماد بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزى، فى الشرقية، 7 عمليات جراحية متقدمة وذات مهارة، خلال أسبوع واحد لتغيير مفاصل ركبة وفخذ للمرضى، دون تحملهم أى مبالغ مالية وذلك بقرارات علاج على نفقة الدولة.





وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، واستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصرى، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة. هذا بجانب إجراء 14 عملية أخرى كبرى ومتوسطة، بقسم جراحة العظام بالمستشفى ليصل الإجمالى 21 عملية جراحية خلال 7 أيام. وجراحات قوائم الانتظار كانت عبارة عن "3 عمليات استبدال مفصل ركبة بمفصل ركبة صناعى كامل أسمنتى مع تثبيت كسر بأسفل عظمة الفخذ فى نفس الطرف لإحدى الحالات، وعمليتان استبدال مفصل الفخذ بنصف مفصل فخذ ثنائى القطب أسمنتى، وعمليتان استبدال مفصل فخذ بمفصل فخذ لا أسمنتى كامل". وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى، ورئيس قسم العظام، والفريق الطبى من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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