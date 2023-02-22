وتجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة خلال يومى 20 و 21 من فبراير الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1862 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 311 حالة جراحة، 484 حالة أطفال، 272 باطنة، 91 قلب، 106 نساء، 126 أسنان، 239 جلدية، و198 أنف و أذن، و35 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 138 مترددا، و7 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 103 مترددا، و خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الإسنان، وتحويل للمستشفى 44 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 112 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1862 حالة فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.