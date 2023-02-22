حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1862 حالة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وتجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة خلال يومى 20 و 21 من فبراير الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1862 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 311 حالة جراحة، 484 حالة أطفال، 272 باطنة، 91 قلب، 106 نساء، 126 أسنان، 239 جلدية، و198 أنف و أذن، و35 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 138 مترددا، و7 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 103 مترددا، و خلع أسنان لعدد 12 حالة بعيادة الإسنان، وتحويل للمستشفى 44 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 112 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.