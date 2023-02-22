«القباج» تشارك فى إطلاق برنامج "أسرة" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عصام سعد محافظ أسيوط، ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكى فى القاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، ومحمد أبو نار ممثل هيئة باثفايندر ولفيف من الشخصيات الدولية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بالمشاركة فى إطلاق برنامج "أسرة" الذى سيتم تنفيذه من قبل شركاء حقيقيين للحكومة المصرية وهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة باثفايندر، مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بأن التنمية من المفترض أن تولد فى الأسر، وتبدأ بعلاقات معدلة وأنظمة متوافقة، ويجب أن يسود احترام حقوق كل فرد من أفراد الأسرة، ويتم النظر فى الإنصاف ولا يترك أحد وراء الركب، كما أنه يجب التركيز على كل مرحلة من مراحل تطور قطاعاتها المختلفة، بدءا من الفئات الأكثر ضعفا.

وأكدت القباج أن هناك شراكة مثمرة أقيمت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهى شراكة تعود إلى عقد مضى، والعمل معا من أجل مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وهى رحلة مشتركة تتضمن معتقدات لأسباب إنسانية مختلفة، منها دعم تنمية الموارد المؤسسية والبشرية، وكذلك خدمات مراكز وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء المعرضات للعنف، كما تم دعم الحكومة فى تنفيذ خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الشريكة الرئيسية، فضلا عن دعم توفير معدات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة للفئات الأكثر ضعفا وسط تفشى COVID-19، وغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى.

وأضافت القباج أن برنامج "أسرة" الذى نحن بصدد إطلاقه اليوم يتماشى مع البرنامج القومى الطموح لتنمية الأسرة فى مصر والذى يعالج الأزمة السكانية من خلال اعتماد نهج تنموى شامل من خلال العمل على خفض الأعداد وتحسين الجودة والسيطرة على النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وهى تتبنى ركائز تقديم الخدمات، والتشريعات، ورفع الوعى، وتنمية القدرات، وإدارة البيانات، وكذلك المراقبة والتقييم، كما تركز برامج وزارة التضامن الاجتماعى الرئيسية على الأسرة مع أعضائها المختلفين فى مختلف الفئات العمرية، ولكن ليس بالضرورة على الصحة ولكن بالأحرى على التنمية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية فى جميع أنحاء البلاد وتعمل حاليا على دعم عدد من الركائز للمشروع القومى لتنمية الأسرة، الركيزة الأولى تتمثل فى الاستثمار فى البشر بدءا من الأطفال من خلال الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة، وشروط " تكافل" مع الرعاية الصحية، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثانى فيتمثل فى تأهيل المقبلين للزواج، من خلال مشروع "مودة" ويشمل منهج التدريب الشامل، الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، كما درب المشروع ما يقرب من 500 ألف شاب فى الجامعات والمؤسسات العليا ومراكز الشباب ومعسكرات المجندين وقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الوصول إلى 4.6 مليون مصرى من خلال منصته على الإنترنت، كما تلعب وزارة التضامن الاجتماعى دورا أساسيا فى حماية وتمكين المرأة من خلال برنامج مودة لتأهيل المقبلين للزواج، والإرشاد الأسرى.

وأوضحت القباج أنه منذ إطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية فى عام 2019، تم إجراء 9.3 مليون زيارة منزلية، كما قام المشروع بتجهيز 65 عيادة 2 كفاية، كما جار إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخرى، ويتم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين فى تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التى قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، كما تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى 20 ألف رائدة اجتماعية وسيكون هناك ألف رائد رجل.

أما الركيزة الثالثة فتتمثل فى التمكين الاقتصادى، وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعى نهجا اجتماعيا واقتصاديا فى تمكين المرأة وإشراكها فى المجال العام، خاصة أن التمكين الاقتصادى هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجى بالإضافة إلى دورها الإنجابى، وفتح نوافذ لفرص التدريب والإقراض الأصغر وتحويل الأصول وفرص التسويق والشمول المالى، كما قامت الوزارة بإصدار بطاقات " تكافل" بأسماء النساء كما تعد الوزارة من الوزارات النشطة فى إصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع لما يقرب من 11 مليون شخص من المستفيدين، كما تتبنى الوزارة أساليب مبتكرة تشمل المحافظ الذكية التى تصدرها البنوك بالتعاون مع شركات خدمة الهاتف المحمول لتسهيل المعاملات المالية وخاصة صرف المساعدات النقدية والمعاشات وسداد الأقساط المستحقة على القروض الصغيرة.

أما المحور الرابع فيتضمن تنمية الوعى والمشاركة المجتمعية، خاصة أن تغيير السلوكيات والمفاهيم المغلوطة هو مفتاح تغيير الممارسات وتحقيق التغيير من الداخل وهو التغيير الحقيقى، فتم إطلاق برنامج" وعى للتنمية المجتمعية" ويتضمن 12 رسالة توعية يتعلق معظمها بالأسرة، وتم الوصول إلى أكثر من 400 ألف أسرة.