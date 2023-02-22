الصحة: فحص 197 ألف طالب خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 197 ألف و82 طالبا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".





يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص مليون و492 ألف و82 طالب بالمجان ضمن المبادرة منذ انطلاقها العام الدراسى الحالى، وحتى أمس، موضحا أن المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، فضلا عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبى مدرب تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددهم 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.