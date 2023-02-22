رئيس الوزراء يشهد فعاليات مؤتمر «سبورتس إكسبو 2023»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء الاتحادات، والخبراء والعلماء والأكاديميين المتخصصين فى مجال الرياضة بمصر والعالم.

وفى مستهل فعاليات المؤتمر، تم التأكيد أن معرض ومؤتمر "سبورت إكسبو 2023" يهدف إلى مخاطبة المجتمع الرياضى بمختلف مكوناته، خطابا علميا متخصصا، وذلك من خلال مناقشة جميع الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة فى مصر والوطن العربى، وبحث سبل تعظيم دور الرياضة فى الاقتصاد القومى والمجتمع، والتعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية فى مجال الرياضة، عن طريق دعوة العديد من الخبراء فى ذات المجال من مختلف دول العالم لمناقشة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الرياضية.

كما تم التأكيد أن أهمية "سبورتس إكسبو" كونه يمثل السبيل لإطلاق إمكاناتنا الحقيقية وتحطيم جميع الأرقام القياسية، من خلال بناء خارطة طريق لمواطنين أصحاء لائقين بدنياً، وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع، وتعظيم الاستفادة من صناعة تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى حيث معرض ومؤتمر إكسبو أول مؤتمر ومعرض رياضى عالمى فى مصر، وخلال ذلك تم استعراض العوائد الاقتصادية التى يدرها مجال الرياضة فى عدد من الدول المتقدمة، كما تم عرض فيلم حول معرض "إكسبو".

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلى عن حملة "اكسر رقمك"، تلاه كلمة للمهندس حازم حمادة، مؤسس وصاحب الحملة أوضح خلالها أن المعرض يضم مختلف المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص وأحدث الأجهزة الرياضية، وأن هناك فرصا هائلة للتشجيع على ممارسة الرياضة، كما قدم الشكر لمختلف أجهزة الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم آخر عن مراحل تطور قطاع الرياضة فى مصر تم من خلاله التنويه إلى البطولات الدولية التى نظمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أوجه الاهتمام الموجه لتأهيل وتنمية مهارات شباب المصريين.

وعقب ذلك، حضر رئيس مجلس الوزراء أولى الجلسات الحوارية التى تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض العالمى، والتى تهدف إلى مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة باعتبار الرياضة أسلوب حياة، وحضر الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة "أندريا جيورن"، مدير معهد الأعمال الرياضية بجامعة لوفبورو بلندن.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة تأثير الرياضة على صحة الإنسان، ودور الرياضة فى تنمية الاقتصاد القومى، وكذلك دور المؤسسات الحكومية فى إتاحة الممارسة الرياضية للمجتمع (حالة القرية الأولمبية بقناة السويس كنموذج)، كما تم استعراض الأنظمة الرياضية فى الدول الناجحة فى هذا المجال.

وخلال الجلسة الحوارية، أكد وزير الصحة والسكان أن ممارسة الرياضة تظهر تأثيرها على صحة الإنسان بصفة عامة وعلى الممارسين للرياضة بصفة خاصة، موضحا أن أى رياضى يبدو منضبطا من النواحى فى تفاعله المجتمعى مع الآخرين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الأبحاث تؤكد أن نسبة كبيرة من أمراض القلب والجهاز العصبى تتحسن بفضل ممارسة الرياضة، إضافة إلى أن معدلات علاج مرضى السرطان والأورام ترتفع بممارسة الرياضة أيضا، فضلا عن أن ممارسة الرياضة تجنب الإصابة بأمراض التوتر النفسى.

وتحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، مشيرا إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على البعد الاقتصادى، لكنها تلعب دورا مجتمعيا كبيرا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الهيئة تضم آلاف الموظفين والمهندسين والمرشدين، ولذا فهم شريحة مهمة من المجتمع، وهو ما يفرض عليها الاهتمام بالمنظومة المجتمعية، حيث أولت الهيئة الرعاية الكبيرة لهم من خلال المستشفيات والمدارس التابعة للهيئة فى المحافظات الثلاث، بالإضافة إلى الدور التثقيفى للهيئة المتمثل فى مكتبة كبيرة بالهيئة.

وفى هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس، التى تجسد اهتمام الدولة المصرية بتأسيس بنية تحتية رياضية عالية المستوى، لتصبح قبلة جديدة لاستضافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

‏فيما أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية عن تقديره لحرص هيئة قناة السويس على رعاية منظومة رياضية متكاملة بمنطقة القناة بما تشمله من منشآت رياضية وأنشطة رياضية وصناعة الأبطال، مؤكدا أن معرض "سبورتس إكسبو" يعد فرصة جيدة تتيح تسويق إمكانيات ومقومات المنظومة الرياضية المصرية.

وخلال الجلسة أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا المعرض الذى نحن بصدده اليوم هو مجرد بداية فقط لأول نسخة من " إكسبو" ومعارض رياضية عالمية أخرى، مؤكدا أن افتتاح معرض إكسبو اليوم يؤكد رسالة أن الرياضة علم كبير، وقد سخرت له الدولة المصرية حجما هائلا من الطاقات الموجهة لدعم هذا المجال الحيوى ما بين التطوير والاستثمار لجذب استثمارات كبيرة، فى إطار صناعة الاستثمار الرياضى، والتصنيع فى المجال الرياضى والتنمية البشرية والصحة الرياضية، مشددا على أن الدولة مستمرة فى هذا الإطار ما بين الفكر الاقتصادى والاستثمارى التنموى.

كما أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن وزارة الشباب تواصل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة بالدولة، باعتبار أن هذا التطوير عمل متكامل تشارك فيه مختلف الجهات المعنية، بدعم من الرئيس، ومتابعة مستمرة من مجلس الوزراء.