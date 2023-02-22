جدة - نرمين السيد - وزعت مديرية أمن القاهرة عددا من المساعدات العينية "بطاطين"، على المواطنين بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية توزع مساعدات عينية للمواطنين الأكثراحتياجا بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.