مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون الزراعى بين البلدين (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الزراعة بأوزبكستان عزيز فيؤتوف والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بمجالات البحوث الزراعية وآلية زيادة تبادل السلع الزراعية واستخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة فى استنباط الأصناف، فضلا عن إمكانية التعاون فى الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسى.



وأضاف القصير أن مصر حققت طفرة فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى معظم دول العالم لما لها من تنافسية فى الأسواق العالمية، فضلا عن وجود آليات كثيرة ومتعددة للرقابة على الصادرات الزراعية يطبقها الحجر الزراعى وفقا لاشتراطات الدول، بالإضافة إلى الالتزام بكافة قواعد الصحة النباتية.

وأوضح أن مصر تمتلك مركزا للبحوث الزراعية والذى يعد من أكبر المراكز البحثية بالمنطقة، حيث يضم مجموعة متميزة من المعاهد والمعامل البحثية يعمل بها أكثر من 12 ألف باحث، كما أن مصر بها أول وأقدم مركز للبحوث الصحراء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المعنى بدراسة الصحراء وتصنيف التربة.



وتابع وزير الزراعة أن مجالات التعاون مع أوزبكستان من الممكن أن تتضمن زيادة تبادل السلع الزراعية وإجراء البحوث العلمية المشتركة والتى من بينها استنباط الأصناف العالية الانتاجية ذات الجودة الفائقة، بجانب تبنى تطبيقات الميكنة الزراعية فى محصول القطن بدءا من زراعته وحتى حصاده وكذلك الثروة الحيوانية والسمكية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتحول الرقمى.

وأكد الوزير الأوزبكى تطور العلاقات بين بلاده ومصر، حيث كانت زيارة الرئيس السيسى لأوزبكستان نقطة هامة نحو تعميق العلاقات الثنائية، منوها بأنه يشاهد من بعيد حجم التطوير الذى يحدث فى قطاع الزراعة فى مصر والتى ستكون لها دور كبير فى تحقيق الأمن الغذائى.

وأكد رغبة بلاده فى تعزيز علاقات التعاون فى ضوء رغبة القيادة السياسية فى البلدين، وأن لدينا فرصة لتعميق هذا التعاون من خلال وجود اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بين مصر وأوزبكستان، موضحا أنه يتفق مع رؤية وزارة الزراعة المصرية فى زيادة حجم التعاون الزراعى، وخاصة زيادة تبادل السلع الزراعية.



وبحث الوزيران تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة، والتى سبق توقيعها بين الجانبين، وتعميق دور اللجنة الفنية المشتركة لدفع عملية التعاون بين البلدين.

وأكد الجانب الأوزبكى رغبته فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى استصلاح الأراضى، والاستزراع السمكى، وزراعة بنجر السكر والعنب والقطن، وتربية الأغنام، فضلا عن تبادل زيارات الخبراء والباحثين.

كما رحب القصير بالدعوة التى وجهها له نظيره الأوزبكى، لحضور منتدى زراعى من المقرر إقامته فى دولة أوزبكستان، فى إطار زيادة فرص التعاون المشترك.

وفى السياق ذاته، زار وزير زراعة أوزبكستان والوفد المرافق له - على هامش الزيارة - مركز البحوث الزراعية، حيث أطلع على الإمكانيات العلمية والفنية، والتى شهدت تطورا ملحوظا فى مصر.