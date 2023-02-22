بأمر لجنة التظلمات: يحق للزمالك قيد صفقاته الشتوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:27 مساءً -

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك الشتوية.

وأوضح الشوريجى، أن لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بإتمام إجراءات قيد لاعبى الزمالك الجدد الذين تعاقد معهم النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد تعليق قيدهم بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك.

وشدد رئيس لجنة التظلمات أنه أبلغ مسئولى الجبلاية بأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادى اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.