بتكلفة 6,5 مليون جنيه.. إنشاء مشروعات جديدة بمجالات الطرق والصرف الصحي والمياه بنخل في وسط سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:27 مساءً - تشهد مدينة نخل ومركزها طفرة كبيرة في إنشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات متنوعة من بينها اعمال رصف طرق جديدة بمحيط موقف السيارات الجديد بوسط المدينة وتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنازل المرحلة الثانية من التجمعات التنموية وانشاء خزان مياه بقرية الكونتلا.



وقال المحاسب محسن سالم ، رئيس مركز ومدينه نخل بشمال سيناء أنه جاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل حيث بدأ التنفيذ الفعلي لرصف الطرق المحيطه بموقف سيارات الأجرة الجديدة وسط المدينة ، بمسافة 3 كيلو متر بتكلفه اجمالية 3,5 مليون جنيه والتي من المقرر ضمن المخطط الزمني أن يتم تسليمها نهاية العام المالي في شهر يونيو المقبل.



وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بالمدينة ومن بينها تواصل العمل في انشاء المركز التكنولوجي بمدينه نخل ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بنخل بتلكلفه إجمالية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه.



وأكد سالم أن من بين المشروعات المهمة التي تشهدها مدينة نخل الآن ، انشاء شبكه الصرف الصحي لمنازل المرحلة الثانية بتجمع طويل الحامض بمركز نخل بوسط سيناء حيث تم تسليم المرحله الأولي على المستفيدين ، والتي تضم قطعة ارض بمساحة 5 أفدنه ومنزل على مساحه 200 متر كامل التشطيب لكل مستفيد.



ولفت محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل بشمال إلى أن قرية الكونتلا إحدى قرى مركز مدينة نخل تشهد تنفيذ خزان المياه الرئيسي للقرية لتأمين احتياجات القرية وتوابعها من مياه الشرب بسعة 500 متر مكعب ويجري تنفيذه من خلال شركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.